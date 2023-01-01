Football Legends

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《足球传奇》是一款由 MadPuffers 创建的体育游戏。选择您的球队并与您的朋友或计算机进行快节奏的足球比赛。你在这里负责进攻和防守。跳跃、踢腿、滑行，并使用特殊能力尽可能多地进球，直到比赛结束。如果您正在寻找挑战，您还可以报名参加锦标赛。继续练习，直到证明您有能力赢得锦标赛！移动 - WASD 或箭头键射击 - L 或 XSupershot - K 或 ZFootball Legends 由 MadPuffers 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Basketball Legends 2020、Basketball Stars、Football Masters、Moto X3M、Moto X3M Winter、Moto X3M 5 Pool Party、Moto X3M Spooky Land 和 Tennis Masters

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