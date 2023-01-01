Soccer Skills Euro Cup

足球技能欧洲杯是一款由 Radical Play 制作的体育游戏。享受 11 对 11 比赛的 3D 快节奏足球比赛。这是 2021 年欧洲杯版本。玩游戏非常简单，而且很容易上瘾！选择一支国家足球队，参加欧洲锦标赛并尝试击败所有对手。只需将手指或鼠标拖向您想要移动的方向即可。当你松开手时，你就会踢球。阻力的强度会影响球员的速度以及踢腿的力量。您准备好赢得足球技能欧洲杯了吗？将手指或鼠标拖向您想要移动的方向。当你松开手时，你就会踢球。阻力的强度会影响你的速度和力量。欧洲杯足球技巧是一款由 Radical Play 开发的体育游戏。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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