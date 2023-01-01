Soccer Skills Euro Cup
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Soccer Skills Euro Cup 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
足球技能欧洲杯是一款由 Radical Play 制作的体育游戏。享受 11 对 11 比赛的 3D 快节奏足球比赛。这是 2021 年欧洲杯版本。玩游戏非常简单，而且很容易上瘾！选择一支国家足球队，参加欧洲锦标赛并尝试击败所有对手。只需将手指或鼠标拖向您想要移动的方向即可。当你松开手时，你就会踢球。阻力的强度会影响球员的速度以及踢腿的力量。您准备好赢得足球技能欧洲杯了吗？将手指或鼠标拖向您想要移动的方向。当你松开手时，你就会踢球。阻力的强度会影响你的速度和力量。欧洲杯足球技巧是一款由 Radical Play 开发的体育游戏。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Soccer Skills Euro Cup 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。