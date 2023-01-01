Soccer Skills Champions League

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足球技能冠军联赛是一款由Radical Play制作的体育游戏。享受 11 对 11 比赛的 3D 快节奏足球比赛。选择一支国家足球队，经历从四分之一决赛、半决赛到冠军总决赛的各个轮次！无论您将其称为足球还是足球，您都会喜欢这款具有挑战性的游戏。它将让您置身于行动之中并发挥您的顶尖技能。只需将手指或鼠标拖向您想要移动的方向即可。当你松开手时，你就会踢球。阻力的强度会影响球员的速度以及踢腿的力量。您准备好赢得足球技能冠军联赛了吗？将手指和鼠标拖向您想要移动的方向。当你松开手时，你就会踢球。阻力的强度会影响你的速度和力量。足球技能冠军联赛是一款由 Radical Play 开发的体育游戏。在 Poki 上玩他们的另一款令人上瘾的体育游戏：足球技能欧洲杯！
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