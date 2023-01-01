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Bowling Stars 是一款逼真的保龄球游戏，具有令人惊叹的图形、流畅的控制和可定制的项目。从十几种款式中选择你最喜欢的球，然后去保龄球馆打球！你需要非常仔细地瞄准，考虑到你投掷的速度与你弹球的力度直接相关。来吧，在 Bowling Stars 中练习现实生活中的保龄球技巧！这次你能得分多少次？按住光标或手指控制保龄球，然后轻轻一击将球扔出去。控制球 - 鼠标左键保龄球明星由 Bekho Team 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏《高尔夫冠军》和《高尔夫冠军》！

网站： poki.com

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