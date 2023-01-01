Pick Up Associations
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Pick Up Associations 是一款益智思维游戏，具有数十个具有挑战性的关卡，考验您的聪明才智和创造力。仔细研究提供给您的图像，并选择最能简化它的 3 个图形。你首先想到的是什么？在这种情况下你可以使用什么物体？展示您创建视觉关联的技能并证明您有多聪明！使用鼠标光标或手指将所选对象拖动到数字上。拾取关联由 Sakkat Studio 创建。他们在 Poki 上还有许多其他思考和管理游戏：故事时间到了！、Sweet Run、James Gun、Crush It！、Ground Digger、Throw It Better！和血统
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