Cat's Party

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《猫的派对》是一款基于物理的技能游戏，你是一只在黑暗城市中独自行走的猫，试图找到其他猫科动物同伴的安全。屋顶上有一场猫派对，你的任务就是到达那里。拖动并释放光标或手指，让猫飞起来。抓住窗台、平台、管道以及任何你能抓住的东西——然后跳得更高！请小心，因为通往顶峰的道路并非易事：您将面临移动的障碍物、消失的平台以及将您从阳台上推下的不友好的人类。一定要捡起散落在各处的食物碎片，这样你就可以给你的猫买酷炫的皮肤了！与您的朋友分享猫的派对，让派对保持活力！拖动并释放光标或手指，让猫飞起来。到达顶部的露台派对而不掉下来。猫的派对是由 Sakkat Studio 创建的。他们在 Poki 上还有许多其他思考和管理游戏：故事时间到了！、Sweet Run、James Gun、Crush It！、Ground Digger、Throw It Better！您可以在 Poki 上免费玩《猫的派对》。《猫的派对》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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