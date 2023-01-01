Koala Bros Bash
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Koala Bros Bash 是一款技巧游戏，您可以使用回旋镖击落水果并养活家人。在游戏窗口上拖动手指或光标进行瞄准，松开手指或光标即可投掷回旋镖。无论你的回旋镖击中什么，都会从其防御中扣除一分。任何达到零的东西都会掉落！首先，击中其他回旋镖使它们掉落并将它们添加到你的武器库中。然后仔细瞄准最佳位置并进行连锁组合。冲洗并重复！确保在计时器耗尽之前吃完所有水果！使用回旋镖尽可能多地掉落水果。在所有水果接触你并夺去你的生命之前清除它们。在游戏窗口上拖动手指或光标进行瞄准。释放即可投掷回旋镖。Koala Bros Bash 由芬兰的游戏开发团队 Aniway 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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