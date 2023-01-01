99 Balls是BuyHTML5开发的一款街机游戏。 99 Balls 为 Bubble Shooter 和 Breakout 等经典游戏注入了新的活力，让游戏变得更加有趣。您会注意到上面有数字的球。每个数字对应于在球到达屏幕底部之前您需要击打球多少次才能将其摧毁。一旦你摧毁了一个球，你就可以收集圆圈，然后用所述圆圈来解锁新武器并最大化乐趣。我有 99 个球，但你玩这个游戏的球不是一个。单击并拖动光标进行瞄准，然后松开即可射击。提示：不要瞄准单个球。相反，请使用射击指南来制定你的动作策略。99 Balls 由 BuyHTML5 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Ice Cream, Please!、Dunkbrush、Hypersnake、Scary Hill、Tiny Fishing 和 Winter Dodge。

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