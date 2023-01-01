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Ice Cream, Please!

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冰淇淋，请！是BuyHTML5制作的一款餐厅模拟游戏。在这个游戏中，你是一家小冰淇淋店的老板。结合口味、配料、水果和坚果，为您的顾客打造完美的订单。点击原料来准备客户想要的冰淇淋类型，完成后点击绿色复选标记。你跑得越快，获得的积分就越多。准备好成为镇上最著名的冰淇淋店的老板！怎么玩：点击甜筒、冰淇淋类型或配料来选择和使用它们。关于创造者：冰淇淋，请！由 BuyHTML5 创建。看看他们在 Poki 上的其他游戏：11-11、Dunkbrush、Hypersnake、Scary Hill、Tiny Fishing 和 Winter Dodge。

网站： poki.com

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