Ice Cream, Please!
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Ice Cream, Please! 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
冰淇淋，请！是BuyHTML5制作的一款餐厅模拟游戏。在这个游戏中，你是一家小冰淇淋店的老板。结合口味、配料、水果和坚果，为您的顾客打造完美的订单。点击原料来准备客户想要的冰淇淋类型，完成后点击绿色复选标记。你跑得越快，获得的积分就越多。准备好成为镇上最著名的冰淇淋店的老板！怎么玩：点击甜筒、冰淇淋类型或配料来选择和使用它们。关于创造者：冰淇淋，请！由 BuyHTML5 创建。看看他们在 Poki 上的其他游戏：11-11、Dunkbrush、Hypersnake、Scary Hill、Tiny Fishing 和 Winter Dodge。
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Ice Cream, Please! 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。