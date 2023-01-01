Bad Ice-Cream 3 是一款 2 人益智游戏，由 Nitrome 于 2013 年 12 月 11 日开发。Bad Ice-Cream 3 让您扮演香草、巧克力或草莓口味的冷冻食品，尝试在每个阶段吃掉水果。您将在 40 个寒冷、冰冷但又充满乐趣的关卡中面对饥饿的动物和怪物。使用你的破冰能力来粉碎冰块或创建你自己的冰屏障来提供保护。来吧，吃掉所有的水果！在计时器耗尽之前收集所有的水果。 移动 - WASD 或箭头键 冻结 - 空格键 Bad Ice-Cream 3 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Cave Chaos、Cave Chaos 2、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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