Bad Ice-Cream 2 是 Nitrome 开发的一款 2 人益智游戏。选择一种口味，然后在您的冰淇淋中添加水果！在冰冷的战场上与软冰淇淋和饥饿的敌人作战！在《Bad Ice-Cream 2》中，您将扮演一个拒绝被吃掉的流氓甜点。选择你最喜欢的冷冻口味，并在冰块迷宫中找到水果！清除所有水果而不被抓住，然后享受美味佳肴！使用你的破冰能力来粉碎冰块或创建你自己的冰屏障来提供保护。来吧，吃掉所有的水果！在计时器用完之前收集所有的水果。移动 - WASD 或箭头键冻结 - Q 或 SpaceBad Ice-Cream 2 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 3、Cave Chaos、Cave Chaos 2、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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