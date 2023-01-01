Jelly Bounce 3D 是一款街机游戏，您可以在各种平台上控制小果冻块向上跳跃。只需按住手指或鼠标左键即可控制果冻块的水平移动。不断从平台上跳到其他平台上，不要摔倒。一旦跳跃，这些平台就会减少，所以要小心你的举动！收集星星并达到顶峰。不断收集积分，这样你就可以升级果冻皮肤。单击或点击一个物体来拾取它并使用它。Jelly Bounce 3D 由 BuyHTML5 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：11-11、99 Balls、Dunkbrush、Ice Cream、Please!、Scary Hill、Tiny Fishing 和 Winter Dodge Jelly Bounce 3D 可以在 Poki 上免费在桌面和手机上玩：Jelly Bounce 3D

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