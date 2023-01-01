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Winter Dodge

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Winter Dodge是BuyHTML5制作的一款技巧游戏。体验从冰山滚下的巨大快感。按住手指来瞄准球的下落，这样做时你会向左移动。当你释放它时，你将默认开始向右移动。在所有这些动作中避免撞到树木，因为它们会降低你的分数。你走得越低，你在冬季道奇中的得分就越高。你会爱上这个游戏的！按住你的手指、鼠标左键或空格键来改变方向。发布后继续前进。Winter Dodge 由 BuyHTML5 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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