Winter Dodge是BuyHTML5制作的一款技巧游戏。体验从冰山滚下的巨大快感。按住手指来瞄准球的下落，这样做时你会向左移动。当你释放它时，你将默认开始向右移动。在所有这些动作中避免撞到树木，因为它们会降低你的分数。你走得越低，你在冬季道奇中的得分就越高。你会爱上这个游戏的！按住你的手指、鼠标左键或空格键来改变方向。发布后继续前进。Winter Dodge 由 BuyHTML5 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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