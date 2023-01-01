Adventure Cube 是一款技巧游戏，您可以在等距场上控制立方体。你只能选择向左或向右走，但无论如何你都会向前走。你正在穿过一条小巷，你必须躲避各种各样的障碍和危险，同时收集金币来购买很棒的新皮肤。 向左移动 - 左箭头键 向右移动 - 右箭头键 冒险立方体是由 UAB Applava 创建的，他还因《Football Blitz》、《Drill Up》、《Survival Express》和《Giraffe Winter Sports Simulator》而闻名！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Adventure Cube 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。