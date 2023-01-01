后卫巷 (Linebacker Alley) 是一款流行的网络美式橄榄球游戏，由托尼·科尔宾 (Tony Corbin) 创建。尽管游戏玩法简单，但它已经很受欢迎了很长时间。在内线防守中，目标是突破对手的防线并达阵。每次你达阵得分，你就进入了一个新的水平，更多的对手试图对付你。游戏从教程开始，让您熟悉控件和可用的特殊能力。从那时起，您就可以完成尽可能多的达阵！向左移动 - 左箭头键 向右移动 - 右箭头键 向前冲刺 - 向上箭头键 旋转 - STony Corbin 创建了后卫巷系列。除了《Linebacker Alley》之外，他还创作了《Linebacker Alley 2》，该游戏也在 Poki 上提供。

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