Guess What?

你猜怎么了？是一款不错的益智游戏，您必须滚动图像才能显示它是什么。计时器耗尽后，在对手得到答案之前快速找到正确答案。在游戏结束前获得最高分即可获胜！你可以击打你的对手，将他推离正确答案，或者让他打出错误答案！你能猜对所有图片吗？控制：移动 - W/A/S/D 或箭头键关于创建者：猜猜怎么着？由 KasSanity 创建。 KasSanity 在 Poki 上创建了许多游戏。

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