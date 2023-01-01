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Arithmetica 是一款益智游戏，您可以在其中以快节奏的方式解决数学问题。只需单击或点击屏幕上方程式的正确数字即可。每个快速正确的答案都会增加您的计时器。当计时器耗尽时，您将输掉游戏！所以你必须尽快解决这些问题才能最大化你的分数。每天玩 Arithmetica 来提高你的数学技能并锻炼你的大脑。您可以在一分钟内解决多少数学问题？快速单击或点击方程式中的正确数字。每个快速正确的答案都会增加您的计时器。当你的计时器耗尽时，你就会输掉游戏。Arithmetica 是由 Eidosk 创建的。在 Poki 上玩他们的其他技能游戏：Fast Typer、Fast Typer 2 和 Fast Typer 3
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