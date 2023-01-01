《脑力测试2：整蛊故事》是一款由Unico Studio制作的益智游戏。通过数百个棘手的问题和谜题来锻炼你的大脑！在这款新的益智游戏中，谜题有故事，人物色彩丰富。与猫汤姆一起打败狮子王，与艾米丽一起耕种农场，与乔一起狩猎怪物。灵活思考并跳出框框来解决这些谜题。您在屏幕上看到的所有内容都可以用来解决问题。用 Brain Test 2: Tricky Stories 训练你的大脑，并向你的朋友展示你是一个真正的天才！使用鼠标光标或手指来选择、拖动和移动对象。Brain Test 2: Tricky Stories 由 Unico Studio 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Brain Test：棘手谜题、Who Is？、Word City Crossed、Word City Uncrossed、4 Pics 1 Word 和 Word Monsters

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