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谁是？是Unico Studio制作的一款益智游戏。这是一款有趣的谜语游戏，为您呈现一百多个棘手的场景，您必须跳出框框思考才能解决它们。每个级别都会带来新的东西，所以你永远不会感到无聊。有一些基于选择的场景，例如“谁是冒名顶替者？”或“谁在说谎？”，但也有一些谜语，你必须找到隐藏的物体，等等。如果您遇到困难甚至跳过级别，您可以使用帮助系统。谁在玩得开心？您，如果您玩此游戏并与您的朋友分享。单击或点击游戏中的对象即可与他们互动。尝试检查所有内容，直到找到帮助您解决谜题的线索。如果遇到困难，请使用页面底部的按钮寻求帮助。谁是谁？由 Unico Studio 创建。玩他们的其他 Poki 游戏：Brain Test: Tricky Puzzles、Brain Test 2: Tricky Stories Word City Crossed、Word City Uncrossed、Word Monsters 和 4 Pics 1 Word
网站： poki.com
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