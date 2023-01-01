Word Monsters 是 Unico Studio 开发的一款以单词为中心的思维游戏。 Word Monsters 通过创造独特的益智体验将两种不同的类型结合在一起。根据您在屏幕上看到的提示猜测并形成正确的单词。如果你拼出正确的单词，你的怪物就会吃东西并变大。喂养你的怪物足够多的时间，最终它会进化成一种新类型的怪物。不断向你的怪物提供信息，探索智能生命进化的极限！ 玩法：点击适当的字母来组成和链接单词。您输入的每个真实单词都会为您赢得积分，即使它不是本轮的正确单词。 关于创建者：Word Monsters 由 Unico Studio 创建。 Poki 还有其他游戏：Brain Test: Tricky Puzzles、Word City Uncrossed 和 4 Pics 1 Word。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Word Monsters 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。