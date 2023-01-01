Brain Test 3: Tricky Quests 是一款益智游戏，包含数十个棘手的问题和谜题，并配有色彩缤纷的角色和原创故事。在这个大脑锻炼系列的第三部分中，新的谜题让您参与冒险并塑造故事。击败罪犯、潜入追随者身边、驾驶飞机、制作药剂、面对木乃伊等等！你必须灵活思考，跳出框框来解决这些创造性的谜题。你在屏幕上看到的一切都可能是解决问题的秘密提示。用 Brain Test 3: Tricky Quests 训练你的大脑，并向你的朋友展示你是一个真正的天才！使用鼠标光标或手指来选择、拖动和移动对象。Brain Test 3: Tricky Quests 是由 Unico Studio 创建的一款游戏位于美国的开发工作室。在 Poki 上玩他们的其他思维游戏：Brain Test：棘手谜题、Brain Test 2：棘手故事、谁是谁？、Word City Crossed、Word City Uncrossed、4 图片 1 Word 和 Word Monsters 您可以在您的电脑上玩 Brain Test 3：棘手任务无需在 Poki 上免费安装或下载浏览器。Brain Test 3：Tricky Quests 有 40 多个关卡，还有几个秘密奖励关卡。是的。单击或点击放大镜图标以显示提示。每个关卡都有不同数量的提示。点击或点击页面底部的奖励视频图标可以跳过您陷入的关卡。Alyx 是我们的主角，也是第三款 Brain Test 游戏的女主角。Alyx 正在尝试获得六颗力量宝石以拯救她垂死的父亲。

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