Brain Dozer 是 DrMop 制作的一款益智游戏。运用你的逻辑和常识来解决游戏中出现的棘手谜题。有很多问题等待挑战你的大脑并提高你解决问题的能力。灵活思考，跳出框框，通过一些更具挑战性的关卡。当您迷路时，请随时使用顶部的提示按钮来获取帮助。 Brain Dozer 是一款终极益智游戏，可让我们的大脑得到所需的锻炼。使用鼠标左键与益智元素互动。单击上面的放大镜可显示提示。Brain Dozer 由英国游戏开发商 DrMop 开发。在 Poki 上免费玩他的其他游戏：Monster Mash、Solitaire Golf、Wordsmith、Wordy Pop、Tri Peaks 和 Solitaire Reverse。

网站： poki.com

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