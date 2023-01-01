Solitaire Golf 是一种纸牌游戏，您需要按照一高一低的规则集赢得尽可能多的回合。您的目标是打出与右下角打开的牌的值高或低一个数字的牌。此外，您还可以尝试按照相同的原则增加废物线中的数量。这款纸牌游戏与众不同！你能摆脱所有的牌吗？玩牌 - 鼠标左键Solitaire Golf 由 DrMop 创建。看看他在 Poki 上的其他游戏 Wordy Pop 和 Monster Mash！

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