WebCatalogWebCatalog
Solitaire Golf

Solitaire Golf

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Solitaire Golf 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Solitaire Golf 是一种纸牌游戏，您需要按照一高一低的规则集赢得尽可能多的回合。您的目标是打出与右下角打开的牌的值高或低一个数字的牌。此外，您还可以尝试按照相同的原则增加废物线中的数量。这款纸牌游戏与众不同！你能摆脱所有的牌吗？玩牌 - 鼠标左键Solitaire Golf 由 DrMop 创建。看看他在 Poki 上的其他游戏 Wordy Pop 和 Monster Mash！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Solitaire Golf 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Solitaire Reverse

Solitaire Reverse

poki.com

Tri Peaks

Tri Peaks

poki.com

Magic Solitaire

Magic Solitaire

poki.com

One Hundred Castles Solitaire

One Hundred Castles Solitaire

poki.com

Refuge Solitaire

Refuge Solitaire

poki.com

Australian Patience

Australian Patience

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Wordsmith

Wordsmith

poki.com

Brain Dozer

Brain Dozer

poki.com

Tingly Solitaire

Tingly Solitaire

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策