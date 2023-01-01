Solitaire Reverse 是一款纸牌游戏，其中通常的纸牌规则相反：现在您从结束位置开始，并尝试向下到达起始位置。您的目标是打出与右下角打开的牌的值高或低一个数字的牌。这款纸牌游戏改变了一切！继续吧，把你来之不易的皇冠花在新的主题上，享受新的、华丽的背景的游戏！用光标选择你想玩的牌，然后点击它。Solitaire Reverse 由 DrMop 创建。在 Poki 上查看他的其他游戏 Monster Mash、Wordsmith、Wordy Pop、Australian Patience 和 Solitaire Golf！

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