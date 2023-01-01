Dungeon Miner
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《地下城矿工》是由DrMop制作的一款管理模拟游戏。你已故的叔叔给你留下了一座矿井，教你如何努力工作并赚取财富。现在拿起你的镐，深入研究你这片土地上的所有区域。制作新的武器和工具，探索地下城寻找贵重物品和蓝图，与生物战斗，升级你的装备并开始激动人心的冒险。 Dungeon Miner 永远不会感到无聊，因为它充满了丰富的内容和许多惊喜供您探索。导航 - WASD 或箭头键攻击 - E 或空格键背包 - B 显示任务 - L 投掷炸弹 - QDungeon Miner 由 DrMop 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Monster Mash、Wordy Pop、Brain Dozer、Tri Peaks、Australian Patience、Solitaire Golf、Solitaire Reverse 和 Wordsmith
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