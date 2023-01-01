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Idle Miner 是一款闲置点击游戏，您（在您可信赖的猫的帮助下）穿过矿井收集材料。您可以将镐升级为新的矿物和材料，但仅仅因为您购买了升级，并不意味着它总是更好。挖矿，点击并在游戏中打造自己的方式，看看你能走多远！点击左下角的铃铛可以更快地挖矿。按照游戏开始时的教程了解所有详细信息！空闲矿工是由 Denis Olenison 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Idle Miner。Idle Miner 目前只能在您的计算机上玩。

网站：poki.com

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