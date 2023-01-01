太空大矿工是一款具有管理和资源管理元素的动作游戏。你身处黑暗而可怕的外太空深处，你需要占领这片土地。穿上你的宇航员服和喷气背包，开始一场冒险，开采神秘的、程序生成的岩石，以提取宝贵的资源。听起来很容易？嗯，不。注意你周围的环境，因为宇宙中的可憎之物会无情地攻击你。在他们接触到你之前用你的激光枪将他们射杀！将你辛苦赚来的资源用于改进你的装备，这样你就可以准备好面对等待你的具有挑战性的老板。你能生存很长时间并解锁 Space Major Miner 中的所有升级吗？ 移动 - WASD 或箭头键飞行 - 双跳并按住射击 - 鼠标左键单击地雷 - 鼠标右键单击 Space Major Miner 是由 Ardiam Games 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Space Major Miner。Space Major Miner 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Space Major Miner”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。