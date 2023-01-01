Laser Quest 是一款思维益智游戏，您可以在其中控制激光枪。您穿过神秘的漂浮城堡，您的目标是用激光照亮所有水晶。城堡里有很多障碍物会阻挡你的光线，所以你必须找出完美的路径！你可以点击你的枪来改变激光的方向。有数十个关卡可供游玩，还有枪支可供解锁！您是否拥有解决所有谜题所需的敏锐头脑？

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