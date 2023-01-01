Laser Quest
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Laser Quest”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Laser Quest 是一款思维益智游戏，您可以在其中控制激光枪。您穿过神秘的漂浮城堡，您的目标是用激光照亮所有水晶。城堡里有很多障碍物会阻挡你的光线，所以你必须找出完美的路径！你可以点击你的枪来改变激光的方向。有数十个关卡可供游玩，还有枪支可供解锁！您是否拥有解决所有谜题所需的敏锐头脑？
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Laser Quest”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。