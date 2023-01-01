Maze: Path of Light

迷宫：光之之路是一款思维益智游戏，您将化身为一束光穿过迷宫。您的目标是到达每个迷宫的尽头以进入下一个级别。您可以通过在每个十字路口选择一个方向来移动，并发送光束以沿着路径前进。选择之前先想好哪条路最好走！你准备好在这款令人满意的迷宫游戏中放松一下了吗？等待光束到达十字路口，然后通过点击光点来选择一条路径。您还可以使用箭头键或 WASDMaze 选择路径：光之路径由 InfinityGames.io 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Energy、Infinity Loop：Hex、Merge Shapes、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

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