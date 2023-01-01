WebCatalogWebCatalog
Maze: Path of Light

Maze: Path of Light

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Maze: Path of Light 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

迷宫：光之之路是一款思维益智游戏，您将化身为一束光穿过迷宫。您的目标是到达每个迷宫的尽头以进入下一个级别。您可以通过在每个十字路口选择一个方向来移动，并发送光束以沿着路径前进。选择之前先想好哪条路最好走！你准备好在这款令人满意的迷宫游戏中放松一下了吗？等待光束到达十字路口，然后通过点击光点来选择一条路径。您还可以使用箭头键或 WASDMaze 选择路径：光之路径由 InfinityGames.io 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Energy、Infinity Loop：Hex、Merge Shapes、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Maze: Path of Light 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Shapes

Shapes

poki.com

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Merge Shapes

Merge Shapes

poki.com

Energy

Energy

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

Infinity Loop: Hex

Infinity Loop: Hex

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

Hop & Pop It

Hop & Pop It

poki.com

Maze Speedrun

Maze Speedrun

poki.com

Klondike FRVR

Klondike FRVR

klondike.frvr.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策