WebCatalogWebCatalog
Merge Shapes

Merge Shapes

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Merge Shapes 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Merge Shapes 是一款由 Infinity Games 制作的益智游戏。通过滑动和合并相同的形状来训练您的大脑，从而放松身心。滑动或使用键盘按键将形状滑向四个方向中的任何一个。如果您匹配具有相同数量、形状和颜色的块，则可以将它们合并，直到达到无穷大。当您匹配 3 个或更多棋子时，您将加载组合破坏者。满载后，您可以升级 2 个方块。使用锤子摧毁一些方块，或使用双彩虹来获得可以与任意点结合的方块。如果您遇到困难，还可以使用随机播放功能获得第二次机会。继续并开始合并，直到无限！滑动或使用键盘按键将形状滑动到四个方向中的任何一个。合并 - WASD 或箭头键合并形状由 Infinity Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Infinity Loop、Infinity Loop：Hex、Energy、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Merge Shapes 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Solitaire

Solitaire

poki.com

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

Shapes

Shapes

poki.com

Infinity Loop: Hex

Infinity Loop: Hex

poki.com

Maze: Path of Light

Maze: Path of Light

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Energy

Energy

poki.com

Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

2048

2048

poki.com

Stick Merge

Stick Merge

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策