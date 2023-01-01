Merge Shapes
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Merge Shapes 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Merge Shapes 是一款由 Infinity Games 制作的益智游戏。通过滑动和合并相同的形状来训练您的大脑，从而放松身心。滑动或使用键盘按键将形状滑向四个方向中的任何一个。如果您匹配具有相同数量、形状和颜色的块，则可以将它们合并，直到达到无穷大。当您匹配 3 个或更多棋子时，您将加载组合破坏者。满载后，您可以升级 2 个方块。使用锤子摧毁一些方块，或使用双彩虹来获得可以与任意点结合的方块。如果您遇到困难，还可以使用随机播放功能获得第二次机会。继续并开始合并，直到无限！滑动或使用键盘按键将形状滑动到四个方向中的任何一个。合并 - WASD 或箭头键合并形状由 Infinity Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Infinity Loop、Infinity Loop：Hex、Energy、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Merge Shapes 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。