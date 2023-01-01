Merge Shapes 是一款由 Infinity Games 制作的益智游戏。通过滑动和合并相同的形状来训练您的大脑，从而放松身心。滑动或使用键盘按键将形状滑向四个方向中的任何一个。如果您匹配具有相同数量、形状和颜色的块，则可以将它们合并，直到达到无穷大。当您匹配 3 个或更多棋子时，您将加载组合破坏者。满载后，您可以升级 2 个方块。使用锤子摧毁一些方块，或使用双彩虹来获得可以与任意点结合的方块。如果您遇到困难，还可以使用随机播放功能获得第二次机会。继续并开始合并，直到无限！滑动或使用键盘按键将形状滑动到四个方向中的任何一个。合并 - WASD 或箭头键合并形状由 Infinity Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Infinity Loop、Infinity Loop：Hex、Energy、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

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