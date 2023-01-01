Pink 是 Bart Bonte 创作的一款益智游戏。在这个游戏中，每个关卡都是独一无二的。有 25 个精心设计的谜题，你需要改变你的思维方式才能解决所有谜题。如果您卡在某个关卡中，右上角的灯泡按钮可以为您提供提示。如果需要，您可以多次使用提示按钮！你能完成《粉红》中的每个关卡吗？使用鼠标左键与谜题互动。单击灯泡以获得提示。Pink 由 Bart Bonte 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Sugar、Sugar、Sugar、Sugar 2、Sugar、Sugar 3、black、blue、green 和 Factory Balls Forever

网站：poki.com

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