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Rhomb是一款由Kek Games制作的益智游戏。在这个轻松的简约益智体验中，您需要按照正确的顺序解开菱形结。检查每条线及其连接以确定需要首先释放哪个菱形，并避免与其他菱形碰撞。当您成功释放所有菱形时，关卡就完成了。如果您遇到困难，请点击谜题上方的三个点按钮来使用提示功能。你能完成 Rhomb 中的所有关卡吗？快来尝试一下吧！单击或点击菱形即可将其解开，而无需接触其他菱形。Rhomb 由 Kek Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

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