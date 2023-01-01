Line Up: Dots!
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排队：点！是一款思维游戏，你必须按照正确的顺序连接所有的点。每个带点的连接都算作 1。请务必检查您必须从哪些位置开始才能获得完美分数。你不能跨越自己的界限，所以一定要采取正确的方法。你被困住了吗？底部灯泡旁边有一种显示职位编号的方式，这应该可以帮助您走得更远。有大量的关卡等待你解锁，甚至还有一些不错的主题！你能通关整个游戏吗？连接点 - 单击鼠标并按住排列：点！由 Rodolfo Seabra 创建，这是他在 Poki 上的第一款游戏！
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