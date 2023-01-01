String Theory Remastered

弦理论是一款益智游戏，您必须使用弦来引导您的球或方块到达正确的位置。不同的弦以不同的方式移动。黄色绳子可以自由移动，这非常适合拾起物体并将其移动到另一个地方。红绳是实心的，可以用来挡路，也可以用来击打高尔夫球杆等物体。蓝色绳子可用于弹起物体。但要小心，因为蓝色的绳子可能会断！该游戏有一个很好的背景，并具有由叙述者讲述的很酷的故事情节。为了通关游戏，需要完成 19 个关卡。你能打败弦理论吗？通过用鼠标点击弦来移动弦。按住鼠标并移动琴弦。卡住？右上角有一个重置按钮。弦理论是卢卡斯·唐克斯 (Lukas Donkers) 创建的。这是他在 Poki 上的第一场比赛！

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