Doctor Acorn 2

Doctor Acorn 2是Mini Duck Games制作的一款技巧游戏。帮助橡子医生找到他的头灯，这样他就可以治疗他的松鼠病人了！橡子博士自己无法移动，所以你必须帮助他。每个关卡都包含一系列帮助橡子博士移动的物体，例如风扇和弹簧垫。小心障碍物，如尖刺、疣猪、爆炸鸡和杀手黄蜂！如果您想获得全部 3 颗星，请不要着急，仔细计划您的动作！打开和关闭风扇，让橡子博士滚来滚去。单击云朵使其成为固体。反复点击鸭子，让它们弹出。尝试抓住所有三颗星星并通过黄色传送门逃脱。 互动 - 单击或点击某个对象即可与其互动。橡子博士 2 由 Mini Duck Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Doctor Teeth、Street Ball Jam 和 Rabbit Samurai

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