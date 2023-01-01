Doctor Teeth
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Doctor Teeth是Mini Duck Games打造的一款趣味技能游戏。在这个游戏中，你扮演牙医的角色，你的工作是照顾病人的牙齿问题。使用不同的工具来填充蛀牙、治疗口臭和拔牙。点击或单击屏幕上看到的任何工具来装备它。您可以按住手指或鼠标按钮将工具应用到您想要治疗的区域。如果您遇到困难并需要提示，可以使用听诊器图标。您可以在玩此游戏时观看患者有趣的反应，同时了解更多有关牙齿卫生的知识。你能治疗所有的病人并给他们一个价值百万美元的微笑吗？点击或单击你在屏幕上看到的任何工具来装备它。您可以按住手指或鼠标按钮将工具应用到您想要治疗的区域。Doctor Teeth 是由 Mini Duck Games 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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