《牙齿医生2》是Mini Duck Games打造的一款医疗题材模拟游戏。使用各种不同的工具来清洁和护理患者的牙齿。如果您遇到困难并需要提示，可以使用听诊器图标。您可以在玩此游戏时观看患者有趣的反应，同时了解更多有关牙齿卫生的知识。您曾经想成为一名牙医吗？这是您体验牙医生活的一天的机会！点击或单击屏幕上看到的任何工具来装备它。您可以按住手指或鼠标按钮将工具应用到您想要治疗的区域。Doctor Teeth 2 是由 Mini Duck Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他技能游戏：Doctor Teeth、Doctor Acorn 2、Fox Adventurer、Penalty Superstar、Rabbit Samurai 和 Street Ball Jam

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