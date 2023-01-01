《The Pillar》是一款第一人称益智游戏，故事发生在一座神秘的岛屿上。在美丽的神秘世界中移动并解决所有谜题来完成这个演示！图形和配乐都很漂亮，谜题慢慢变得越来越难。这是神秘益智游戏类型中令人兴奋的最新作品。您能完成 The Pillar 的演示吗？通过单击并拖动图块来找到谜题并解决它们。移动 - WASDThe Pillar 由 PaperBunker s.r.o 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。

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