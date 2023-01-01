WebCatalog
The Pillar

The Pillar

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“The Pillar”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

《The Pillar》是一款第一人称益智游戏，故事发生在一座神秘的岛屿上。在美丽的神秘世界中移动并解决所有谜题来完成这个演示！图形和配乐都很漂亮，谜题慢慢变得越来越难。这是神秘益智游戏类型中令人兴奋的最新作品。您能完成 The Pillar 的演示吗？通过单击并拖动图块来找到谜题并解决它们。移动 - WASDThe Pillar 由 PaperBunker s.r.o 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“The Pillar”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

The Pillar

The Pillar

now.gg

Box Kid Puzzles

Box Kid Puzzles

poki.com

Shape Fold Nature

Shape Fold Nature

poki.com

Breakoid

Breakoid

poki.com

June's Journey

June's Journey

apps.facebook.com

String Theory 2 Remastered

String Theory 2 Remastered

poki.com

Jelly Sokoban

Jelly Sokoban

poki.com

Block the Pig

Block the Pig

poki.com

MadZOOng

MadZOOng

poki.com

Warz.LOL

Warz.LOL

warz.lol

NYTimes Sudoku

NYTimes Sudoku

nytimes.com

Shape Fold

Shape Fold

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策