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Words Emoji 是 WeDoYouPlay 制作的一款文字益智游戏。根据您在页面底部看到的表情符号的帮助，将字母组合成有意义的单词。通过完成谜题来升级，并随着单词变得更加困难而挑战自己。您猜出的单词越多，您可以获得的金币就越多。如果您遇到难题，请使用页面顶部的提示按钮，通过花费您赚取的硬币来揭示其中一个单词。单词表情符号是消磨时间同时提高词汇量的完美方式。单击一个字母即可开始一行，然后拖动其他字母以形成有意义的单词。单词表情符号由 WeDoYouPlay 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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