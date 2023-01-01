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Spelling Bee 是美国非常流行的文字游戏。拼字比赛的规则非常简单。在一组 7 个字母中找到尽可能多的单词。每天您都会收到 7 个新字母 - 6 个简单字母，1 个必填字母。您需要点击屏幕或键盘上的字母来组成长度为 4 个字母的单词。在这种情况下，您可以使用任意数量的字母任意次数，但每个单词必须包含一个中心字母。单词越多，获得的积分就越多。请参阅下文了解更详细的规则。

网站： spellingbeegame.org

免责声明：WebCatalog 与 Spell Bee 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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