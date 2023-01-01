尝试猜出秘密单词！ Semantle Junior 的工作方式与 Semantle 类似，但用词更简单。 每个猜测必须是一个词。 Semantle 会告诉您它认为您的单词与秘密单词在语义上有多相似。与其他文字游戏不同的是，它与拼写无关；而是与拼写有关。这是关于意义的。相似度值来自Word2vec。最高可能的相似度是 100（表示单词相同，你赢了）。理论上最低为-100，但实际上约为-34。我所说的“语义相似”，大致是“在新闻文章数据库中的相似单词的上下文中使用”。 密语可以是任何词类，但始终是单个单词。人们很容易只考虑名词，因为这就是正常的语义猜词游戏的工作原理。不要陷入陷阱！由于我们的 Word2vec 数据集包含一些专有名词，因此猜测区分大小写。但我从秘密单词集中删除了除小写单词之外的所有单词，如果您的单词与秘密单词匹配但不区分大小写，那么您无论如何都会赢。因此，如果您想知道这个词更像是“nice”还是“Nice”，您可以询问这两个词。 “接近”指示器告诉您距离有多近——如果您的单词是距离目标单词最近的 1,000 个正常单词之一，则会给出排名（1000 是目标单词本身）。如果你的单词不是最接近的 1000 个单词之一，那么你就是“冷”。 （所谓“正常”单词”，是指出现在非常大的英语单词列表中的非大写单词；有很多大写、拼写错误或晦涩的单词可能很接近，但不会获得排名。这些单词得到标有“？？？”）。 您将需要六次以上的猜测。您可能需要进行数十次猜测。每天都会有一个新词，一天从 UTC 午夜或您所在时间的 19:00 开始。

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