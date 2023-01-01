植物界（科学家称之为Viridiplantae）的家谱广阔而美丽……但也很复杂！ Metaflora 是一款测试您的园艺技能的游戏，通过查看您在绿叶树枝上的驾驭能力来判断。 你的目标是通过尽可能少的猜测找出今天的神秘植物。错误的猜测会根据分类等级（界、门、纲、目等）缩小答案范围。您的猜测与答案越多，您对神秘植物的了解就越多。

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