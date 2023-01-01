动物王国（希腊语后生动物）充满了我们的远亲……有些比其他的更遥远！ Metazooa 是一款测试您对我们大家族树的了解程度的游戏。 您的目标是通过尽可能少的猜测找出今天的神秘动物。错误的猜测会根据分类等级（界、门、纲、目等）缩小答案范围。您的猜测与答案越多，您对神秘动物的了解就越多。

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