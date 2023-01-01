Word Finder

单词查找器是一款填字游戏风格的字母游戏，您的目标是创建长字母链以形成有意义的单词或短语。有六种语言模式可供选择：英语、法语、西班牙语、德语、意大利语和葡萄牙语。但有一个问题：您只有两分钟的时间想出尽可能多的单词！拖动光标形成字母链。选择/拖动 - 鼠标左键单词查找器由 CodeThisLab 创建。

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