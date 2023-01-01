Word Boss 是一款文字游戏，您可以在 2 分钟内使用 6 个随机字母创造尽可能多的单词。这是 Flash 时代的复活经典，您可以在 Poki 上免费玩。游戏为您提供了六个拼字游戏风格的图块，其中带有随机选择的字母。使用这些字母组成有意义的单词。您可以检查字母上方的黑板，看看还剩下多少个单词。如果您遇到困难，请随意重新排列图块，或点击随机播放按钮。游戏中有四种语言：英语、西班牙语、法语和意大利语。来吧，体验这个词汇挑战！点击或点击一个字母来播放它。您还可以拖动字母图块。或者，您可以使用与游戏中看到的字母相对应的键盘按键。您还可以使用退格键删除字母。双击可从您正在形成的单词中删除字母。Word Boss 由 Eidosk 创建。在 Poki 上玩他们的其他文字和技能游戏：ArithmeticA、Fast Typer、Fast Typer 2 和 Fast Typer 3 您可以在 Poki 上免费玩 Word Boss。Word Boss 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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