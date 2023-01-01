Mahjong Cards
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麻将牌是一款由 Indiesoft 制作的桌游。麻将卡以一副纸牌代替传统的麻将牌，提供独特的麻将体验。您的目标是将两张相同的纸牌组合起来，并尝试消除整副纸牌。请注意，您只能移除未被其他瓷砖覆盖或至少有一侧空闲的空闲瓷砖。如果您遇到困难，可以使用游戏页面底部的随机播放选项。继续检查麻将牌：套牌牌现在很流行！通过连续单击或点击两张相同的麻将牌来匹配它们。麻将牌由 Indiesoft 创建。他们创造了令人惊叹的蓬松猫。您可以在 Poki 上免费玩。
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