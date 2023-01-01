Onet Master 是流行益智游戏 Onet Paradise 的续作。找到两块相同的瓷砖并用三条或更少的直线将它们连接起来！连接图块开辟了进一步清除关卡的新选项。尝试通过所有新关卡。卡着了？您可以使用页面顶部的提示重新开始。你会成为真正的 Onet 大师吗？通过点击谁的图块，找到两个相同的图块，它们可以通过 3 条或更少的直线连接起来。Onet Master 由 PotatoJam 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Monster Duo、Numbers、Bring me Cakes、Onet Paradise 和 Solitaire Klondike 2.0

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