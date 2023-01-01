Onet Paradise 是一款益智游戏，您必须匹配相同的图标。游戏有三种不同的模式。在正常模式下，您尝试通过所有级别。在休闲模式下，你必须完成尽可能多的关卡，然后你就没有更多的动作了。在时间模式中，您必须在 60 秒内完成尽可能多的关卡，但您会因匹配图块而获得时间奖励。休闲模式和时间模式都有排行榜，因此您可以与其他玩家争夺最高分！卡着了？您可以使用页面顶部的提示重新开始。你能完成 Onet Paradise 中的每个关卡吗？找到两个相同的图块，并且可以用 3 条或更少的直线连接起来。Onet Paradise 是由 PotatoJam 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Monster Duo、Numbers、Bring me Cakes、Onet Master 和 Solitaire Klondike 2.0

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