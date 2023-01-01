WebCatalog
Numbers

Numbers

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Numbers”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Numbers 是一款益智游戏，您可以弹出可以相互交互的方块。你会得到一张写满各种数字的白板，你的工作就是将它们配对并弹出它们！为此，请选择两个相同的数字，或两个加起来为 10 的数字。您可以使用垂直相邻的块、水平相邻的块以及它们之间没有其他数字来执行此操作。如果总和为 10 或者数字相同，您还可以在一行的末尾和另一行的开头弹出对。此外，如果谜题中的第一个和最后一个数字符合规则，您可以将它们配对。如果您喜欢配对游戏或数独，您一定会喜欢数字！配对块 - 点击一个块将其选中，然后点击另一个块将它们配对数字是由 Potato Jam 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Monster Duo、Onet Master、Onet Paradise、Bring me Cakes、Solitaire Klondike 2.0您可以在 Poki 上免费玩数字游戏。数字游戏可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Numbers”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Monster Duo

Monster Duo

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Onet Master

Onet Master

poki.com

Merge to Million

Merge to Million

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Solitaire Golf

Solitaire Golf

poki.com

Onet Fruit Classic

Onet Fruit Classic

poki.com

Anycolor by Numbers

Anycolor by Numbers

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Onet Paradise

Onet Paradise

poki.com

MadZOOng

MadZOOng

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策