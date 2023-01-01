Numbers 是一款益智游戏，您可以弹出可以相互交互的方块。你会得到一张写满各种数字的白板，你的工作就是将它们配对并弹出它们！为此，请选择两个相同的数字，或两个加起来为 10 的数字。您可以使用垂直相邻的块、水平相邻的块以及它们之间没有其他数字来执行此操作。如果总和为 10 或者数字相同，您还可以在一行的末尾和另一行的开头弹出对。此外，如果谜题中的第一个和最后一个数字符合规则，您可以将它们配对。如果您喜欢配对游戏或数独，您一定会喜欢数字！配对块 - 点击一个块将其选中，然后点击另一个块将它们配对数字是由 Potato Jam 创建的。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Monster Duo、Onet Master、Onet Paradise、Bring me Cakes、Solitaire Klondike 2.0您可以在 Poki 上免费玩数字游戏。数字游戏可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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