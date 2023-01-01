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Monster Duo

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Monster Duo 是一款益智游戏，您可以用 3 条或更少的直线连接两个相同的方块。与 Onet 游戏的概念类似，这款麻将体验拥有华丽的图形界面、炫酷的效果（如火花、可爱的怪物），最重要的是，无尽的乐趣！清除关卡后，探索并恢复神秘森林。这些关卡充满了各种困难和惊喜，比如小怪物实际上是圣树的魔灵！开启所有小兵，复兴神秘森林！在关卡中你所要做的就是找到两个相同的图块，如果它们之间没有任何东西，则将它们匹配。冲洗并重复，直到游戏中不再有方块。快来拯救这片神秘的森林吧！配对方块 - 点击一个方块将其选中，然后点击另一个方块将它们配对Monster Duo 是由 PotatoJam 创建的。在 Poki 上玩他们的其他技能游戏：Numbers、Bring me Cakes、Onet Master、Onet Paradise 和 Solitaire Klondike 2.0 您可以在 Poki 上免费玩 Monster Duo。Monster Duo 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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